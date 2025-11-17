Mash: блогер Лерчек ждет четвертого ребенка от иностранного тренера по танцам

Блогер Валерия Чекалина, находящаяся под домашним арестом по делу о выводе валюты из РФ, забеременела от тренера по танцам, сообщили СМИ. На каком этапе находится расследование в отношении блогера, читайте в материале Москвы 24.

Смягчающее обстоятельство

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

О том, что блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина), находящаяся под домашним арестом, ждет ребенка, стало известно 14 ноября. Как сообщили СМИ, справка о беременности от гинеколога уже приобщена к материалам следствия.

По данным телеграм-канала Mash, отцом ребенка может быть 37-летний учитель танцев, аргентинец Луиса Сквиччиарини.

"У меня есть девушка, и я ее очень люблю! На самом деле она беременна, шестой месяц. Моя девушка хорошо танцует, она не профи, а просто любит танцевать. Я иногда переживаю, когда танцуем, а она: "Не переживай, время есть". На самом деле она не моя жена, но беременна. И она известная, поэтому я очень-очень осторожен", – рассказал Луис корреспонденту телеграм-канала.

По данным журналистов, пару заметили на свидании еще около года назад. СМИ уточнили, что на фоне слухов о романе со звездой Сквиччиарини якобы поднял ценник на свои занятия – теперь 45-минутное занятие с ним стоит 12 тысяч рублей.

При этом беременность поможет Лерчек добиться смягчения наказания, заявил изданию "Стархит" адвокат знаменитости Вадим Багатурия.





Вадим Багатурия адвокат На расследовании уголовного дела это никак не отразится, оно все равно будет передано в суд. Беременность не приговор и не диагноз, это нормальное состояние женщины в репродуктивном возрасте. А вот суд, учитывая это состояние, если все будет удачно и подсудимая до вынесения приговора будет на большом сроке, вправе применить в отношении нее условное наказание.

По его словам, если Чекалина родит до вынесения приговора, то суд может отсрочить исполнение наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Исходя из судебной практики, в любом случае роды для Валерии будут смягчающим обстоятельством, добавил юрист.

Уголовное дело

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Блогера Валерию Чекалину и ее экс-супруга Артема задержали в октябре прошлого года по обвинению в переводе валюты за пределы страны с использованием подложных документов. Максимально возможное наказание, которое им грозит, – до 10 лет лишения свободы.

7 ноября стало известно, что уголовное дело уже направлено в суд – прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в 2021–2022 годах Чекалина совместно с мужем организовали вывод из РФ более чем 250 миллионов рублей, полученных от продажи курсов фитнес-марафонов. Средства были перечислены на расчетный счет компании, зарегистрированной в ОАЭ. Правоохранители установили, что супруги не уведомили Федеральную налоговую службу об открытии иностранного банковского счета. При этом сами транзакции оформлялись на основании фиктивных документов и декларировались как оплата онлайн-курсов и участия в фитнес-марафонах.

Следствие рассматривает Артема Чекалина как одного из организаторов схемы. Также прокуратура утвердила обвинение в отношении соучастника – Романа Вишняка. По его делу было достигнуто досудебное соглашение о сотрудничестве, после чего материалы в отношении Вишняка выделили в отдельное производство.

Сам Артем Чекалин частично признал вину, но не согласился с правовой квалификацией своих действий. Он считает, что они могут подпадать под статью об уклонении от уплаты налогов, пишут СМИ. При этом фигурант дела заявил о готовности урегулировать вопрос путем уплаты возможной недоимки.

Официально брак Чекалиных был расторгнут в июле прошлого года. Экс-супруги прожили вместе более 10 лет и воспитывают троих детей.