РИА Новости: блогер Лиза Миллер могла отмыть деньги покупкой авто за 70 млн рублей

Очередное уголовное дело об отмывании денежных средств завели в отношении блогера. На этот раз фигурантом стала звезда соцсетей Лиза Миллер. Девушку подозревают в уклонении от налогов на сумму более 130 миллионов рублей. Подробности – в материале Москвы 24.

В особо крупном размере

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kto_takaya

31 октября СМИ сообщили, что в отношении блогера Лизы Миллер (настоящее имя – Елизавета Батюта) возбуждено уголовное дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере. По данным Следственного комитета, с 2020 по 2022 год звезда соцсетей не уплатила налоги в казну в размере более 130 миллионов рублей. По информации источника РИА Новости, Батюта могла отмыть часть денег с помощью покупки элитного автомобиля марки Rolls-Royce Cullinan (стоимость машины может достигать 70 миллионов рублей).

Сама блогер пока находится за границей – на ее странице в соцсетях указано, что она живет в Дубае. Сотрудники СК РФ планируют заочно предъявить 36-летней Миллер обвинение и объявить ее в федеральный розыск.

Известно, что у Елизаветы 6,3 миллиона подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Кроме того, в своих соцсетях она рассказывала об открытии салона красоты и сети клиник лазерной эпиляции. При этом журналисты выяснили, что в феврале этого года Миллер закрыла ИП на территории России, которое зарегистрировала в начале 2019-го.

По данным СМИ, блогеру может грозить до 7 лет лишения свободы.

О спорте, ПП и материнстве

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kto_takaya

Лиза Миллер родилась в 1989 году. В своем аккаунте она не раз рассказывала, что ее воспитывала мать, кроме того, Лиза с детства помогала растить младшего брата, а из-за сложностей с деньгами в семье рано начала подрабатывать.

Свой блог Миллер начала развивать с 2013 года. Ее ранние публикации были посвящены занятиям в тренажерном зале, также девушка делилась успехами в похудении. Впоследствии она стала мотивировать подписчиков на занятия спортом, правильное питание, предлагала гайды по снижению веса и ведению бизнес-аккаунтов.

Миллер называла себя "самой успешной бизнес-мамой в Instagram (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена)". Затем тематика сменилась в сторону беременности, подготовки к родам, материнства, вопросов воспитания детей и семейного контента. Периодически блогер делилась с фолловерами своими финансовыми успехами: покупкой Bentley, переездом в загородный дом и погашением ипотеки за большую квартиру.

Параллельно Миллер открыла сеть клиник лазерной эпиляции и салон красоты с полным спектром услуг: маникюром, педикюром, стрижками, окрашиванием, уходом за бровями и ресницами.

У блогера есть муж, с которым она обзавелась двумя детьми. Вместе с ним они также занимались продажей онлайн-курсов на различную тематику.