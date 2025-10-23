Прокурор потребовал взыскать с Шабутдинова штраф в размере более 15,5 млн рублей

Прокурор Центрального административного округа Москвы попросила признать блогера Аяза Шабутдинова виновным в мошенничестве и приговорить его к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Подробности читайте в материале Москвы 24.

Дело Шабутдинова

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

23 октября гособвинитель попросила признать блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова виновным в 113 эпизодах мошенничества, совершенных организованной группой в крупном и особо крупном размерах. Прокурор потребовал назначить блогеру наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Также блогеру грозит штраф в размере более 15,5 миллиона рублей и лишение права заниматься образовательной деятельностью в ближайшие пять лет, в том числе в Сети.

По версии следствия, Аяз создал организованную преступную группу и руководил размещением в Сети "заведомо ложных сведений о реализуемых образовательных программах". Сообщники Шабутдинова занимались агрессивным маркетингом и активно продвигали эти программы, действуя от имени "Лайк Центра" (образовательная компания для предпринимателей, основанная Шабутдиновым, которая специализировалась на продаже бизнес-курсов).

Также в ходе судебного заседания прокурор отметила, что Шабутдинов лично разрабатывал тексты тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг. Таким образом он пытался создать представление о том, что курсы могут гарантировать "финансовую защиту в любых жизненных ситуациях".



В мае этого года Шабутдинов в ходе заседания в Пресненском районном суде Москвы заявил, что признает вину в полном объеме. Таким образом он официально подтвердил сделанное в своем блоге в начале апреля заявление. Тогда предприниматель отметил, что полтора года в СИЗО стали для него временем "глубоких размышлений и переоценки ценностей".





Аяз Шабутдинов блогер Я считал, что каждый может стать предпринимателем, и этому учил. Но практика показала, что этот путь не для всех. При этом мы продавали наши курсы агрессивно, всем без разбора. А сама реклама звучала как чудо-таблетка.

Согласно обвинительному заключению, блогер своей деятельностью нанес ущерб 113 клиентам, которые заплатили за образовательные программы от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Аяз заработал на этом десятки миллионов рублей.

В апреле Шабутдинов возместил ущерб 64 пострадавшим. Об этом заявил адвокат подсудимого Калой Ахильгов, речь шла о сумме около 18 миллионов рублей. При этом на прошедшем 23 октября заседании защитник бизнес-коуча отметила, что в действительности Аяз возместил ущерб 73 людям, а остальные потерпевшие отказались от денег.

Блогера задержали после возвращения в Россию из Австрии 3 ноября 2023 года. На следующий день ему избрали меру пресечения в виде ареста, и с тех пор он находится в СИЗО. Отказ в избрании более мягкой меры следствие связало с тем, что у Шабутдинова есть гражданство Сент‑Люсии и действующие визы для въезда в США, Италию и ОАЭ.

Одна из пострадавших по уголовному делу, Наталья Калистратова, рассказывала в СМИ, что заплатила за премиальный курс миллион рублей. По ее словам, на занятиях участники медитировали, слушали музыку и испытывали состояние эйфории. Она высказала предположение, что в кофе, которым угощали на мероприятиях, могли подмешивать какие‑то таблетки, из‑за чего у людей менялось настроение.

Еще один потерпевший, Александр Вилюга, сообщал, что купил предпринимательские курсы Шабутдинова, а затем решил прекратить обучение. Однако компания блогера отказалась возвращать деньги, ссылаясь на условия, о которых Вилюга не знал. Гражданский суд встал на сторону заявителя и обязал организацию вернуть средства с компенсацией.

Успешный бизнесмен

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

По данным СМИ, Аяз Шабутдинов начал свою предпринимательскую деятельность с развития лимонадного цеха на пиво-консервном заводе отца в Пермском крае. Тогда молодой бизнесмен поставил для себя амбициозную цель: заработать 2 миллиона рублей в 2013 году. Параллельно Аяз подрабатывал организатором мероприятий и писал стихи на заказ.

С 2013 года он занялся развитием сетей хостелов и кофеен, владел барбершопами, туристическим бизнесом и языковыми школами. К 2018-му сеть его кофеен насчитывала уже 453 точки, однако предприниматель решил продать долю в компании.

Аяз активно делился своими успехами в бизнесе с подписчиками в соцсетях, благодаря чему его аудитория значительно увеличилась.

В 2015 году он основал образовательный проект для предпринимателей "Лайк Центр", через который продавал курсы по запуску бизнеса и учил клиентов на собственном примере. Стоимость программ доходила до одного миллиона рублей. По данным СМИ, в 2022 году прибыль компании превысила 1 миллиард рублей, а количество людей, прошедших в ней обучение, превысило 20 тысяч человек.