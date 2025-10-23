Прокурор потребовал взыскать с Шабутдинова штраф в размере более 15,5 млн рублей

Прокурор Центрального административного округа Москвы попросила признать блогера Аяза Шабутдинова виновным в мошенничестве и приговорить его к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Подробности читайте в материале Москвы 24.
Дело Шабутдинова
23 октября гособвинитель попросила признать блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова виновным в 113 эпизодах мошенничества, совершенных организованной группой в крупном и особо крупном размерах. Прокурор потребовал назначить блогеру наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Также блогеру грозит штраф в размере более 15,5 миллиона рублей и лишение права заниматься образовательной деятельностью в ближайшие пять лет, в том числе в Сети.
По версии следствия, Аяз создал организованную преступную группу и руководил размещением в Сети "заведомо ложных сведений о реализуемых образовательных программах". Сообщники Шабутдинова занимались агрессивным маркетингом и активно продвигали эти программы, действуя от имени "Лайк Центра" (образовательная компания для предпринимателей, основанная Шабутдиновым, которая специализировалась на продаже бизнес-курсов).
Также в ходе судебного заседания прокурор отметила, что Шабутдинов лично разрабатывал тексты тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг. Таким образом он пытался создать представление о том, что курсы могут гарантировать "финансовую защиту в любых жизненных ситуациях".
В мае этого года Шабутдинов в ходе заседания в Пресненском районном суде Москвы заявил, что признает вину в полном объеме. Таким образом он официально подтвердил сделанное в своем блоге в начале апреля заявление. Тогда предприниматель отметил, что полтора года в СИЗО стали для него временем "глубоких размышлений и переоценки ценностей".
Согласно обвинительному заключению, блогер своей деятельностью нанес ущерб 113 клиентам, которые заплатили за образовательные программы от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Аяз заработал на этом десятки миллионов рублей.
В апреле Шабутдинов возместил ущерб 64 пострадавшим. Об этом заявил адвокат подсудимого Калой Ахильгов, речь шла о сумме около 18 миллионов рублей. При этом на прошедшем 23 октября заседании защитник бизнес-коуча отметила, что в действительности Аяз возместил ущерб 73 людям, а остальные потерпевшие отказались от денег.
Блогера задержали после возвращения в Россию из Австрии 3 ноября 2023 года. На следующий день ему избрали меру пресечения в виде ареста, и с тех пор он находится в СИЗО. Отказ в избрании более мягкой меры следствие связало с тем, что у Шабутдинова есть гражданство Сент‑Люсии и действующие визы для въезда в США, Италию и ОАЭ.
Одна из пострадавших по уголовному делу, Наталья Калистратова, рассказывала в СМИ, что заплатила за премиальный курс миллион рублей. По ее словам, на занятиях участники медитировали, слушали музыку и испытывали состояние эйфории. Она высказала предположение, что в кофе, которым угощали на мероприятиях, могли подмешивать какие‑то таблетки, из‑за чего у людей менялось настроение.
Еще один потерпевший, Александр Вилюга, сообщал, что купил предпринимательские курсы Шабутдинова, а затем решил прекратить обучение. Однако компания блогера отказалась возвращать деньги, ссылаясь на условия, о которых Вилюга не знал. Гражданский суд встал на сторону заявителя и обязал организацию вернуть средства с компенсацией.
Успешный бизнесмен
По данным СМИ, Аяз Шабутдинов начал свою предпринимательскую деятельность с развития лимонадного цеха на пиво-консервном заводе отца в Пермском крае. Тогда молодой бизнесмен поставил для себя амбициозную цель: заработать 2 миллиона рублей в 2013 году. Параллельно Аяз подрабатывал организатором мероприятий и писал стихи на заказ.
С 2013 года он занялся развитием сетей хостелов и кофеен, владел барбершопами, туристическим бизнесом и языковыми школами. К 2018-му сеть его кофеен насчитывала уже 453 точки, однако предприниматель решил продать долю в компании.
Аяз активно делился своими успехами в бизнесе с подписчиками в соцсетях, благодаря чему его аудитория значительно увеличилась.
В 2015 году он основал образовательный проект для предпринимателей "Лайк Центр", через который продавал курсы по запуску бизнеса и учил клиентов на собственном примере. Стоимость программ доходила до одного миллиона рублей. По данным СМИ, в 2022 году прибыль компании превысила 1 миллиард рублей, а количество людей, прошедших в ней обучение, превысило 20 тысяч человек.