Блогер Шабутдинов возместил ущерб потерпевшим в размере около 18 млн руб

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Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов возместил ущерб потерпевшим в размере около 18 миллионов рублей по делу о мошенничестве. Об этом сообщил адвокат блогера Калой Ахильгов, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Шабутдинов компенсировал ущерб 64 потерпевшим.

Блогер был задержан в ноябре 2023 года. По версии следствия, он продавал обучающие курсы и гарантировал клиентам возможность стать миллионерами всего за месяц.

Другой фигурант дела – экс-глава "Лайк Центра" Василий Алексеев – был заочно арестован в июле 2024 года по 92 пунктам обвинения.

В феврале текущего года Шабутдинову продлили арест до 12 августа. При этом его адвокат Дмитрий Григориади считает, что мера пресечения слишком строгая для дела, связанного с предпринимательской деятельностью. Он также уточнил, что блогер сотрудничал со следствием.

Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела Шабутдинова 17 апреля. 5 мая прокуроры завершат процесс оглашения обвинительного заключения, после чего Шабутдинов сможет выразить свое отношение к нему.