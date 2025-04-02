Блогер Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, последние полгода позволили ему проанализировать и провести переоценку своих ценностей, а также подумать над тем, какие ошибки он совершил, и понять, что больше не хочет их повторять.

Одними из них стали агрессивная продажа командой Шабутдинова курсов "всем без разбора", реклама для которых звучала как "чудо-таблетка". Кроме того, блогер признал, что он создавал "не те ценности, говоря, что бизнес поможет жить красивой жизнью".

При этом Шабутдинов подчеркнул, что он не имел злых намерений, а его "миссия" заключалась в помощи развития предпринимательских навыков у людей. Бизнес-тренер попросил прошения у всех, кто мог испытать разочарование из-за неоправданных ожиданий относительно ценности образовательных программ.

"Я признаю свою вину, раскаиваюсь и готов упорно работать над восстановлением доверия", – заключил он.

В свою очередь, его адвокат Калой Ахильгов в беседе с РИА Новости подтвердил признание Шабутдинова и добавил, что все защитники обвиняемого полностью поддержали его решение.

Блогер был арестован в начале ноября 2023 года. По версии следствия, Шабутдинов продавал курсы и тренинги, обещая за месяц сделать из любого человека миллионера.

В июле 2024 года суд заочно арестовал еще одного фигуранта дела – бывшего гендиректора компании "Лайк Центр" Василия Алексеева. Он обвиняется в совершении 92 преступлений.

На заседании 25 февраля 2025-го суд продлил срок ареста Шабутдинову до 12 августа. При этом один из его адвокатов Дмитрий Григориади утверждал, что арест является "слишком суровой мерой при преступлении в сфере предпринимательства". Кроме того, подчеркнул он, блогер сотрудничал с органами предварительного расследования.

