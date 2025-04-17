Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим в деле о мошенничестве

Фото: Агентство "Москва"//Артур Новосильцев

Защита бизнес-тренера Аяза Шабутдинова заявила о полной компенсации ущерба 64 потерпевшим в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

17 апреля Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела блогера Шабутдинова. Его обвиняют в 113 эпизодах мошенничества на сумму свыше 57 миллионов рублей, уточнили в издании.

Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года. Следствие утверждает, что он занимался продажей обучающих курсов, гарантируя своим клиентам возможность стать миллионерами всего за месяц.

Еще один фигурант дела – экс-глава "Лайк Центра" Василий Алексеев – был заочно арестован в июле 2024 года по 92 пунктам обвинения.

25 февраля 2025 года суд продлил арест Шабутдинова до 12 августа. Его адвокат Дмитрий Григориади заявил, что мера пресечения слишком строгая для дела, связанного с предпринимательской деятельностью, и отметил, что блогер сотрудничал со следствием.