Блогер Шабутдинов полностью признал вину в мошенничестве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов в ходе заседания Пресненского суда Москвы признал в полном объеме свою вину по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в понедельник, 5 мая, прокурор завершила оглашение обвинительного заключения по делу Шабутдинова, чтение которого заняло два судебных заседания.

Блогер был задержан в ноябре 2023 года. По версии следствия, он продавал обучающие курсы и гарантировал клиентам возможность стать миллионерами всего за месяц.

В феврале текущего года Шабутдинову продлили арест до 12 августа. При этом его адвокат Дмитрий Григориади считает, что мера пресечения слишком строгая для дела, связанного с предпринимательской деятельностью. Он также уточнил, что блогер сотрудничал со следствием.

Помимо этого, другой защитник Шабутдинова Калой Ахильгов подчеркивал, что блогер возместил ущерб потерпевшим в размере около 18 миллионов рублей. При этом до этого сообщалось, что Шабутдинов компенсировал ущерб 64 потерпевшим.