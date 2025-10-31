Фото: vk.com/kto_takayaa

Уголовное дело возбуждено в отношении блогера Лизы Миллер (настоящее имя – Елизавета Батюта. – Прим. ред.) за отмывание денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Согласно данным СК, в период с 2020 по 2022 год Миллер не уплатила налоги, сумма которых превысила 130 миллионов рублей. Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, она легализовала их часть путем финансовых операций.

Сейчас блогер находится за пределами России. Следователи столичного СК намерены заочно предъявить ей обвинение и объявить ее в розыск в ближайшее время. Правоохранители занимаются изучением финансовых операций девушки, а также проверяют ее возможную причастность к другим экономическим преступлениям.

Известно, что у Миллер в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) 6,3 миллиона подписчиков. Помимо блога, у нее есть салон красоты и сеть клиник лазерной эпиляции.

Аналогичное дело ранее было заведено против блогера Subo (настоящее имя – Субхан Мамедов. – Прим. ред.). Ему и его родственникам предъявлены обвинения по статьям об уклонении от налогов и легализации преступных доходов.

С 2020 по 2022 год они создали схему, позволившую не платить пошлины в размере 50 миллионов рублей. Кроме того, они купили автомобиль премиальной марки за 10 миллионов рублей. В настоящее время Мамедова объявили в розыск. Его брату и отцу избрана мера пресечения.