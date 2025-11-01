Подозреваемая в легализации денег блогер Лиза Миллер закрыла ИП в России

Фото: vk.com/kto_takayaa

Блогер Лиза Миллер (настоящее имя – Елизавета Батюта. – Прим. ред.), в отношении которой возбудили уголовное дело о легализации денег, закрыла ИП в России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на юридические документы.

Подозреваемая зарегистрировала ИП в феврале 2019-го, а в январе текущего года подала заявление о прекращении деятельности. Сведения об учете в налоговой были предоставлены в феврале. Окончательное закрытие произошло 3 февраля, уточняется в документах.

Следователи накануне возбудили уголовное дело против Миллер за отмывание денежных средств в особо крупном размере. Установлено, что с 2020 по 2022 год она не уплатила налоги на сумму более 130 миллионов рублей, легализовав их часть через финансовые операции.

Сейчас блогер находится за пределами России. Столичные следователи намерены заочно предъявить ей обвинение и объявить ее в розыск в ближайшее время.

