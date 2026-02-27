Суточный рекорд по высоте сугробов обновлен шестой раз за февраль в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве уже в шестой раз побит суточный рекорд по высоте снежного покрова за февраль и в восьмой раз – с начала 2026 года, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик сослался на данные метеостанции ВДНХ, согласно которым высота сугробов в мегаполисе за минувшие сутки не изменилась и осталась на уровне 72 сантиметров.

"(Это. – Прим. ред.) на 6 сантиметров выше прежнего достижения этого дня, державшегося с 1994 года", – указал Леус в своем телеграм-канале.

Сильный снегопад обрушился на столицу во вторник, 24 февраля. Пик непогоды пришелся на ночь среды, 25-го числа. За это время в городе выпало около 25% месячной нормы осадков. Рекордная высота сугробов достигла 84 сантиметров.

Однако высокие показатели снежных масс грозятся превратиться весной примерно в 5 миллионов кубометров воды. Метеорологи опасаются, что с учетом аномального снежного покрова, площади города и переувлажненной с осени почвы это может привести к значительному половодью.

