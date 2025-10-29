Предварительное расследование по делу Артема и Валерии Чекалиных завершено

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Завершено предварительное расследование дела блогеров Артема и Валерии (Лерчек) Чекалиных. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Теперь дело блогеров передано в прокуратуру ТиНАО для утверждения обвинительного заключения. Также ведомству передано дело соучастника Чекалиных соучредителя компании по продаже косметики ООО "Лейтик мейкап" Романа Вишняка с обвинительным заключением.

В 2023 году Чекалины обвинялись в неуплате налогов на сумму, превышающую 300 миллионов рублей. Они закрыли задолженность, а дело об уклонении от налогов было прекращено.

Однако ситуация сказалась на отношениях пары, в итоге они развелись. Чекалин говорил, что любил Лерчек, а также благодарил ее за годы, проведенные вместе.

В октябре 2024 года блогерам и их бизнес-партнеру предъявили обвинение в совершении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Чекалиных и Вишняка задержали в октябре того же года. Их обвинили в выводе валюты из России на сумму в размере свыше 250 миллионов рублей по подложным документам в составе организованной группы.

По данным прокуратуры Москвы, в документах, которые были предоставлены в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, были выявлены недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Речь идет об оплате фитнес-марафонов блогеров через Дубай.

Столичный суд отправил Чекалиных и их бизнес-партнера под домашний арест. Помимо этого, суд арестовал имущество Лерчек.

Блогер не признала свою вину, несмотря на предоставленные во время допроса признательные показания. Также бывшие супруги обжаловали решение о домашнем аресте. Однако Мосгорсуд не удовлетворил их просьбу.

Спустя время Вишняк признал вину по делу о выводе денежных средств за границу. Он также заключил досудебное соглашение и его отпустили из под домашнего ареста.

В сентябре 2025 года следствие по данному делу было завершено. Чекалины ознакомились с материалами.