Суд оставил под домашним арестом блогеров Чекалиных по делу о выводе 250 млн руб за рубеж

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Московский городской суд оставил под домашним арестом блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, и ее и экс-супруга Артема по делу о выводе свыше 250 миллионов рублей из России. Об этом сообщает ТАСС.

"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу защитников – без удовлетворения", – огласила решение судья.

При этом Артему Чекалину сняли ряд ограничений, в частности разрешили общаться с близкими родственниками.

Дело из-за перевода валюты с использованием подложных документов было заведено против Чекалиных 2 октября. Речь идет об оплате марафонов Лерчек через Дубай.

Суд отправил бывших супругов под домашний арест на 1 месяц 22 суток, это решение они обжаловали. Вместе с ними на тот же срок был арестован бизнес-партнер блогеров.

При этом годом ранее Чекалины обвинялись в неуплате налогов на сумму в размере более 300 миллионов рублей. Однако блогеры закрыли задолженность перед государством, в связи с чем дело об уклонении налогов было прекращено. Полностью дело прекратили в марте 2024 года.