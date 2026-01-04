Ограничения на полеты сняты во Внуково

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Данные ограничения были призваны обеспечить безопасность полетов. Воздушная гавань возвращается к штатному режиму работы.

Временные ограничения на полеты были объявлены во Внуково вечером 3 января на фоне очередной попытки атаки БПЛА на столичный регион.

Кроме того, аналогичные меры безопасности были введены в аэропорту Жуковский. На момент публикации воздушная гавань по-прежнему не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы.