25 февраля, 09:26

Шоу-бизнес

Бузова заинтриговала поклонников сообщением о новом возлюбленном

Фото: Legion-Media.com/PEOPLETALK

Телеведущая и певица Ольга Бузова заинтриговала поклонников, намекнув, что у нее появился новый возлюбленный. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на публикации артистки в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Бузова опубликовала фото из Дубая, на котором предстала в облегающем макси-платье с зебровым принтом. Образ дополняют распущенные волосы и сдержанные аксессуары. Кадр она подписала интригующе: "На свидании с будущим мужем", не приводя подробностей.

Позже телеведущая подогрела интерес поклонников еще больше, рассказав, что обнаружила в своем номере отеля букет цветов и воздушные шары с запиской: "И меняя города, мы разбегались кто куда". Личность спутника девушка пока не раскрывает.

"Желаю каждому человеку, чтобы так любили, как любят меня и как люблю я", – обратилась к поклонникам Бузова.

Ранее артистка рассказала, что последние пять лет у нее не было серьезных отношений. По словам телеведущей, ее первым серьезным возлюбленным был шоумен Роман Третьяков, а через некоторое время она вышла замуж за экс-футболиста Дмитрия Тарасова. Последний роман у нее был с Давидом Манукяном, известным также как Dava, после разрыва с которым она не вступала в новые отношения.

