Ольга Бузова раскрыла, что не была в серьезных отношениях 5 лет

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что последние 5 лет не состояла в серьезных отношениях. Об этом сообщило "Радио 1".

По словам Бузовой, ее первым серьезным возлюбленным был шоумен Роман Третьяков. После разрыва с ним в ее жизни появился другой мужчина, затем последовал год без отношений, после чего артистка вышла замуж за экс-футболиста Дмитрия Тарасова.

"В 2016 году после развода мой следующий молодой человек был Давид (Манукян. – Прим. ред.). И после разрыва с 2021 года у меня нет серьезных отношений. Сейчас 2026-й, да", – поделилась звезда в новом выпуске шоу "Натальная карта".

Ранее телеведущая призналась, что часто плакала в прошлом году. Поводов оказалось немало, как хороших, так и плохих. Однако выплеснуть эмоции Бузова позволяет себе лишь в том случае, если это не принесет неудобств другим.