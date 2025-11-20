Форма поиска по сайту

20 ноября, 14:56

Шоу-бизнес

Бузова призналась, что стала уставать из-за пятичасового сна

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/buzova86

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) пожаловалась на хроническую усталость из-за режима сна.

В настоящее время она находится в Китае. Бузова рассказала, что в последнее время не может нормально проснуться. В частности, с утра певица ощущает нехватку сил. По словам Бузовой, со временем чувство усталости лишь накапливается.

Телеведущая отметила, что проснуться с утра ей не помогает "ни кофе, ни патчи, ни контрастный душ".

"Прямо себя еле отодрала от кровати", – добавила Бузова, связав свою хроническую усталость с тем, что она спит по пять часов в день.

Ранее певица заявляла, что не готова отказываться от карьеры ради будущего супруга. Бузова считает, что нужно учиться распределять время идеально. По ее словам, человек, который умеет все планировать, успевает и отдыхать, и проводить время с партнером, и заниматься карьерой.

Телеведущая добавила, что в отношениях и работе должен быть баланс. Она подчеркнула, что нужно делать только то, что хочется по-настоящему, чтобы спустя годы не винить ни себя, ни мужчину в упущенных моментах.

