Ольга Бузова вернула свой аккаунт в Instagram

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Певице и телеведущей Ольге Бузовой удалось вернуть свой аккаунт в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ).

"Это я, ваша Оля. Три бессонные ночи, вот я наконец-таки получила возможность общаться с вами, но эти мошенники могут опять его взломать", – поделилась певица в соцсети.

Бузова призвала подписчиков быть бдительными, не переходить по ссылкам и не совершать переводы. Также она отметила, что очень торопится при записи видео, опасаясь, что ее аккаунтом снова завладеют аферисты.

"Если вы видите в шапке ссылку, с вас просят деньги, не делайте этого. Это работают мошенники, и сейчас они всех ломают", – заявила она.

По словам блогера, она никогда не организует розыгрыши через социальные сети, поэтому любые просьбы о финансовых переводах являются мошенническими.

Аккаунт телеведущей в Instagram взломали 21 октября. Она заявляла, что все публикации в ее профиле делают мошенники. На следующий день Бузова сообщила, что намерена обратиться в полицию. По ее словам, это ощущается так, будто "у тебя украли личность".