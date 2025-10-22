Ольга Бузова намерена обратиться в полицию из-за взлома ее аккаунта в Instagram

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что хочет подать заявление в соответствующие инстанции из-за взлома ее аккаунта в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ).

"Ощущение, что у тебя украли личность и от твоего имени делают какие-то вещи – это отвратительное ощущение. Ты не можешь ничего сделать. Это просто адский ад. Но я верю в лучшее, сейчас буду заниматься этим вопросом", – отметила она в видео, опубликованном в ее телеграм-канале.

Бузова вновь напомнила, что она не проводит никакие розыгрыши в своих соцсетях.

"Вы знаете, я никогда у вас не прошу деньги. Будьте бдительны, я пока буду тут (в Telegram. – Прим. ред.)", – добавила девушка.

О взломе аккаунта телеведущей стало известно 21 октября. По словам Бузовой, все фото и видео в ее профиле размещают мошенники. Певица призвала поклонников не переходить ни по каким ссылкам.

Аналогичная ситуация произошла ранее с телеведущей Ксенией Бородиной. Она отмечала, что злоумышленники через ее аккаунт в Instagram распространили информацию о ее беременности, что является неправдой.