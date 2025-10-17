Телеведущую Ксению Бородину взломали в соцсетях и заявили о ее беременности

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Алексей Белкин

Телеведущая Ксения Бородина предупредила в своем телеграм-канале, что ее аккаунт в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ) взломан.

Она попросила не доверять информации, которая может быть распространена через этот аккаунт, и отметила, что будет держать подписчиков в курсе. Бородина также добавила, что через взломанный аккаунт распространили информацию о ее беременности, что не является правдой.

Мошенники, получившие доступ к аккаунту, начали "прогревать" аудиторию звезды к "чему-то особенному". В опубликованном посте они предложили перейти по ссылке в шапке-профиля.

Ранее УБК МВД России предупредило, что злоумышленники, получив доступ к взломанному аккаунту в социальных сетях, могут похитить личные данные и совершить финансовые операции.

Аферисты могут также применять взломанную страницу для размещения оскорбительных, провокационных, экстремистских материалов от имени владельца. Цель таких действий – намеренно испортить репутацию человека в глазах его знакомых, причинить ему моральный вред или спровоцировать конфликт.

