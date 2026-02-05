В Госдуму внесен законопроект об адаптивном больничном

Фото: Москва 24/Анна Селина

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий сотрудникам в период нетрудоспособности в некоторых случаях работать удаленно, не оформляя больничный лист. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Инициатива депутатов вводит в Трудовой кодекс РФ новое понятие – "временный адаптивный режим труда", который предназначен для ситуаций, когда состояние здоровья работника не представляет опасности и позволяет трудиться из дома. Зарплата при этом сохраняется в размере среднего заработка.

По словам одного из авторов проекта, председателя думского комитета по труду Ярослава Нилова, главная цель – создать правовой механизм для перехода на удаленку, когда для здоровья это безопасно.

Для применения режима необходимо добровольное согласие работника и соответствующее медицинское заключение. Режим оформляется отдельным соглашением к трудовому договору. Его можно установить на весь период болезни или на ее часть. Прекратить работу в таком формате можно по соглашению сторон, по инициативе самого сотрудника или если его самочувствие ухудшится.

Планируется, что закон, если его примут, начнет действовать с 1 января 2027 года.

Ранее в Госдуме назвали размеры больничных по уходу за ребенком в 2026 году. Выплата будет составлять от около 900 рублей до более 6,8 тысячи в день в зависимости от зарплаты. На максимальный размер больничного могут рассчитывать родители с зарплатой свыше 2 миллионов рублей в год.

