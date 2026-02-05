Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 05:45

Политика

В Госдуму внесен законопроект об адаптивном больничном

Фото: Москва 24/Анна Селина

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий сотрудникам в период нетрудоспособности в некоторых случаях работать удаленно, не оформляя больничный лист. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Инициатива депутатов вводит в Трудовой кодекс РФ новое понятие – "временный адаптивный режим труда", который предназначен для ситуаций, когда состояние здоровья работника не представляет опасности и позволяет трудиться из дома. Зарплата при этом сохраняется в размере среднего заработка.

По словам одного из авторов проекта, председателя думского комитета по труду Ярослава Нилова, главная цель – создать правовой механизм для перехода на удаленку, когда для здоровья это безопасно.

Для применения режима необходимо добровольное согласие работника и соответствующее медицинское заключение. Режим оформляется отдельным соглашением к трудовому договору. Его можно установить на весь период болезни или на ее часть. Прекратить работу в таком формате можно по соглашению сторон, по инициативе самого сотрудника или если его самочувствие ухудшится.

Планируется, что закон, если его примут, начнет действовать с 1 января 2027 года.

Ранее в Госдуме назвали размеры больничных по уходу за ребенком в 2026 году. Выплата будет составлять от около 900 рублей до более 6,8 тысячи в день в зависимости от зарплаты. На максимальный размер больничного могут рассчитывать родители с зарплатой свыше 2 миллионов рублей в год.

Июль станет самым длинным рабочим месяцем в России в 2026 году

Читайте также


политикаобщество

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика