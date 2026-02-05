Форма поиска по сайту

05 февраля, 23:39

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 17 украинских БПЛА над регионами РФ за 5 часов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 17 украинских БПЛА над регионами России за 5 часов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 18:00 до 23:00 по московскому времени в четверг, 5 декабря. За этот период 13 дронов было сбито над Брянской областью, 3 – над территорией Белгородской области и 1 – в небе над Курской областью.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 5 февраля над регионами России было сбито 95 украинских дронов. По данным ведомства, 36 дронов было уничтожено над территорией Краснодарского края, 27 – в небе над Ростовской областью, 21 – над акваторией Азовского моря.

Кроме того, 8 дронов – над Белгородской областью, 2 сбито над территорией Крыма и 1 – в небе над Волгоградской областью.

