Космические аппараты в интересах Минобороны РФ выведены на орбиту

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на целевую орбиту космические аппараты в интересах Минобороны РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточняется, пуск и выведение космических аппаратов на целевую орбиту прошли в штатном режиме, без замечаний. После старта ракету взяли на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

"Космические аппараты выведены на целевую орбиту в расчетное время и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС России", – добавили в Минобороны.

Пуск ракеты-носителя состоялся в 21:59 по московскому времени 5 февраля. Запуск осуществляли Космические войска РФ с космодрома Плесецк в Архангельской области.