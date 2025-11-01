Атомный подводный крейсер "Хабаровск" спустили на воду в Северодвинске

Фото: телеграм-канал "ОТРАЖЕНИЕ"

В Северодвинске прошла церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск". Мероприятие состоялось под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова, сообщили в МО.

"Сегодня для нас знаковое событие – со стапеля прославленного "Севмаша" выводится тяжелый атомный ракетный крейсер "Хабаровск", – отметил Белоусов.

В церемонии также приняли участие главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев, гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков и гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко.

Подводная лодка спроектирована АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин". Она предназначена для решения задач ВМФ с применением современного морского подводного оружия.

Также "Хабаровск" является носителем подводного аппарата "Посейдон" с ядерными силовыми установками. Об этом ТАСС рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Ожидается, что атомная подводная лодка пройдет цикл морских испытаний.

"Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании подлодки, за добросовестную и качественную работу. Кораблю еще предстоит пройти цикл морских испытаний. Желаю экипажу и сдаточной команде их успешного проведения", – подчеркнул Белоусов.

Он также указал, что носитель подводного оружия и роботизированных средств позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ РФ и защите национальных интересов.

Ранее Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон". Как заявил Владимир Путин, это подводный безэкипажный комплекс с ядерной энергетической установкой. Прошедшие испытания российский лидер назвал "огромным успехом".

Кроме того, глава государства отметил, что в мире нет подобного аппарата по скоростям и глубинам движения. Помимо этого, он превосходит по мощности межконтинентальную ракету "Сармат".