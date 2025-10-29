Путин сообщил, что Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон"

Фото: РИА Новости/POOL/Владимир Гердо

Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон", заявил Владимир Путин во время встречи с бойцами СВО в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка.

Президент РФ объяснил, что это подводный безэкипажный комплекс с ядерной энергетической установкой. Прошедшее испытания российский лидер назвал "огромным успехом".

"Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени", – подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что в мире нет подобного аппарата по скоростям и по глубинам движения, кроме того, его невозможно перехватить. Помимо этого, он превосходит по мощности межконтинентальную ракету "Сармат".

"Такой (ракеты. – Прим. ред.) в мире нет, как "Сармат". И у нас он еще на дежурстве не стоит. Но скоро появится на дежурстве", – заключил президент.

Ранее Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергоустановкой. Он дал поручение начать подготовку инфраструктуры для ее размещения.

