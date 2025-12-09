Форма поиска по сайту

09 декабря, 21:30

Политика

На Украине заявили об исчерпании ресурсов для ремонта энергосистемы

Фото: depositphotos/mariakarabella

Ресурсы Украины для восстановления поврежденных энергетических объектов практически исчерпаны. Об этом заявил директор местного Центра исследования энергетики Александр Харченко, которого цитирует ТАСС.

По его словам, "Укрэнерго", а также генерирующие и распределительные компании лишились возможности для закупки оборудования, необходимого уже сейчас и на период последующих 2–3 месяцев.

При этом "Укрэнерго" все еще располагает некоторыми запасами, в то время как ресурсов других организаций хватит только на ремонт ближайших 2–3 ударов, подчеркнул Харченко.

"Потом просто они будут смотреть на повреждения и не понимать, как это восстановить", – подытожил он.

Ранее в Минэнерго Украины заявляли, что все крупные тепловые и гидроэлектростанции страны повреждены. В результате возможность производить электроэнергию "значительно снизилась". Из-за этого был полностью приостановлен экспорт данного ресурса, а все доступные мощности перенаправили на покрытие внутреннего потребления.

В стране ежедневно вводят графики отключения света, а электричество может отсутствовать в течение 8–16 часов в сутки. При этом глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко предупреждал, что графики могут сохраняться в течение всей зимы.

В связи с этим украинские власти приступили к обсуждению возможности эвакуации граждан из Киева, Харькова и Одессы на фоне серьезных рисков отсутствия отопления зимой, заявлял экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

Согласно его прогнозам, проблемы с электроэнергией, газом и инфраструктурой могут привести к необходимости покинуть большие города. Более того, по уточнению Медведчука, если власти Украины не смогут обеспечить своих людей теплом, то вся инфраструктура, включая электро- и водоснабжение, а также коммуникации, может перестать работать.

