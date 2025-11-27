Медведчук заявил, что на Украине обсуждают эвакуацию из-за рисков отсутствия отопления

Фото: depositphotos/reflextions

Украинские власти обсуждают возможность эвакуации граждан из Киева, Харькова и Одессы на фоне серьезных рисков отсутствия отопления предстоящей зимой. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"Электроэнергия, газ и инфраструктура, которые обеспечивают жизнедеятельность в полной мере, – это все сегодня в катастрофическом положении. И именно поэтому сегодня идут дискуссии насчет того, что, возможно, надо будет прибегнуть к тому, чтобы покидать большие города", – цитирует политика РИА Новости.

Медведчук отметил, что если власти Украины не смогут обеспечить своих людей теплом, то вся инфраструктура может перестать работать: электро- и водоснабжение, а также коммуникации.

Ранее российские военнослужащие нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Кроме того, российские силы поразили цех по производству боеприпасов, а также места дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.