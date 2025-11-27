Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 04:34

Политика

Медведчук заявил, что на Украине обсуждают эвакуацию из-за рисков отсутствия отопления

Фото: depositphotos/reflextions

Украинские власти обсуждают возможность эвакуации граждан из Киева, Харькова и Одессы на фоне серьезных рисков отсутствия отопления предстоящей зимой. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"Электроэнергия, газ и инфраструктура, которые обеспечивают жизнедеятельность в полной мере, – это все сегодня в катастрофическом положении. И именно поэтому сегодня идут дискуссии насчет того, что, возможно, надо будет прибегнуть к тому, чтобы покидать большие города", – цитирует политика РИА Новости.

Медведчук отметил, что если власти Украины не смогут обеспечить своих людей теплом, то вся инфраструктура может перестать работать: электро- и водоснабжение, а также коммуникации.

Ранее российские военнослужащие нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Кроме того, российские силы поразили цех по производству боеприпасов, а также места дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам Украины

Читайте также


политика

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика