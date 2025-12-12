Москвичам рассказали, нужно ли обрабатывать питомцев от клещей при нестабильной погоде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Обработку собак от клещей можно прекращать, только когда температура воздуха стойко ниже -1 градуса, рассказала Москве 24 ведущий ветеринарный врач Бутовской государственной ветклиники Анастасия Фокина.

Она отметила, что в 2025 году сезон активности иксодовых клещей сильно затянулся: эктопаразиты уходят в спячку при установлении снежного покрова и температуры ниже нуля, однако в этом сезоне в декабре погода аномально теплая.



Анастасия Фокина ведущий ветеринарный врач Бутовской государственной ветклиники Если на улице погодные качели, температура постоянно прыгает через 0 градусов, нужно продолжать обработки, так как мы не можем быть уверены, что иксодовые клещи ушли в спячку.

По данным ГБУ "Мосветобъединение", с начала года в сети госветклиник провели более 8 000 исследований на пироплазмоз (опасное для собак заболевание, переносчиками которого являются иксодовые клещи). У более чем 2 300 животных результаты оказались положительными, и им потребовалось лечение.

"Я сторонник круглогодичных обработок собак, ведь случаи пироплазмоза в моей практике регистрировались даже зимой: встретить клещей можно на оттаявшей почве при отсутствии снежного покрова. Владельцы гуляют с собаками, например в районе теплотрассы, где клещи не спят и отлично себя чувствуют", – пояснила Фокина.

Она отметила, что одно из самых удобных средств обработки – таблетки: они действуют несколько месяцев. Можно дать препарат в начале зимы и не волноваться за питомца при любых колебаниях погоды. Тем же, кто предпочитает обработки каплями на холку, стоит продолжать их применение согласно инструкции, заключила ветврач.

Ранее специалисты Бутовской ветклиники спасли собаку, находившуюся на грани смерти после укуса клеща. 9-летняя алабай по кличке Муна поступила в очень тяжелом состоянии, поражение крови из-за пироплазмоза было значительным, и традиционного лечения было недостаточно.