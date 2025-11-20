Ветеринар Шеляков: когтеточка предотвращает проблемы со здоровьем у кошек

Фото: 123RF.com/serezniy

Когтеточка предотвращает ломкость когтей, воспаления и проблемы с суставами у кошек, рассказал врач высшей категории Михаил Шеляков. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По мнению эксперта, когтеточка помогает четвероногим естественным образом ухаживать за собой. Лишение такой возможности может негативно сказаться на здоровье кошки, например вызвать ломкость и врастание когтей, причинив боль, отметил Шеляков.

"Это может привести к изменению походки и развитию заболеваний суставов и позвоночника", – подчеркнул ветеринар.

Шеляков дополнил, что многие животные самостоятельно находят места, где могут привести свои когти в порядок, но не всегда это устраивает их хозяев. По его словам, чтобы сделать когтеточку привлекательнее, следует нанести на нее натуральные аттрактанты или кошачью мяту.

Отучить животных от царапания мебели можно с помощью безопасных репеллентов на основе эфирных масел. Кошкам их запах не нравится, добавил Шеляков.

Ветеринар отметил, что не следует ругать кошку за порчу мебели, так как животные распознают только интонацию, а не слова. Вместо этого эксперт предложил изменить тон голоса на более строгий, чтобы животное поняло недовольство хозяина.

