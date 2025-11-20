Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 18:42

Общество
Главная / Новости /

Ветеринар Шеляков: когтеточка предотвращает проблемы со здоровьем у кошек

Эксперт рассказал о пользе когтеточек для кошек

Фото: 123RF.com/serezniy

Когтеточка предотвращает ломкость когтей, воспаления и проблемы с суставами у кошек, рассказал врач высшей категории Михаил Шеляков. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По мнению эксперта, когтеточка помогает четвероногим естественным образом ухаживать за собой. Лишение такой возможности может негативно сказаться на здоровье кошки, например вызвать ломкость и врастание когтей, причинив боль, отметил Шеляков.

"Это может привести к изменению походки и развитию заболеваний суставов и позвоночника", – подчеркнул ветеринар.

Шеляков дополнил, что многие животные самостоятельно находят места, где могут привести свои когти в порядок, но не всегда это устраивает их хозяев. По его словам, чтобы сделать когтеточку привлекательнее, следует нанести на нее натуральные аттрактанты или кошачью мяту.

Отучить животных от царапания мебели можно с помощью безопасных репеллентов на основе эфирных масел. Кошкам их запах не нравится, добавил Шеляков.

Ветеринар отметил, что не следует ругать кошку за порчу мебели, так как животные распознают только интонацию, а не слова. Вместо этого эксперт предложил изменить тон голоса на более строгий, чтобы животное поняло недовольство хозяина.

Ранее Шеляков рассказал о стрессе, который получают кошки от кормушек для птиц на подоконниках. Ветеринар посоветовал исключить прямой контакт с голубями, чтобы избежать опасных заболеваний на нервной почве.

В сервисе "Моспитомец" представлены анкеты собак и кошек из 13 городских приютов

Читайте также


животныеобщество

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика