Итальянская кухня включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Фото: 123RF.com/kesu87

Итальянская кухня официально пополнила список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО, сообщает издание La Stampa, цитируя премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

"Мы (итальянцы. – Прим. ред.) стали первыми в мире, кто получил это признание, которое подчеркивает нашу идентичность и самобытность", – заявила она.

Это решение является уникальным, поскольку организация впервые признала не отдельную категорию блюд, а национальную кулинарную традицию в целом, отметило СМИ.

Подчеркивается, что итальянская кухня объединяет принципы устойчивого развития и биокультурного разнообразия. При этом ранее в список ЮНЕСКО уже была включена итальянская пицца "пиццайоло".

Обозреватели издания считают, что это признание откроет новые возможности для продвижения итальянских продуктов и будет способствовать развитию регионов и созданию рабочих мест.

Ранее в список нематериального мирового наследия ЮНЕСКО попал тайский острый суп с креветками "Том Ям Кунг". Как отмечал министр культуры Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон, этот суп является символом образа жизни тайцев, а также выступает одним из ярких элементов "мягкой силы" страны.