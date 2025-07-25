Депутат Милонов предложил внести традиции русской бани в список культурного наследия

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внести традиции русской бани в национальный список нематериального культурного наследия. Соответствующее обращение направлено министру культуры Ольге Любимовой, сообщает RT.

Парламентарий отметил, что русская баня и традиции парения – одни из самых узнаваемых символов и "народных брендов". По его словам, баня является таким же культурным синонимом РФ, как автомат Калашникова, матрешка или русский балет.

При этом власти страны уделяют недостаточно внимания поддержанию "банного движения", считает Милонов.

"Учитывая важность феномена русской бани как для внутреннего потребления, так и для внешнего позиционирования нашей страны, прошу вас оценить возможность внесения традиции русской бани и парения в национальный список нематериального культурного наследия", – подчеркивается в тексте обращения.

Депутат также предложил рассмотреть внесение традиции русской бани в соответствующий список ЮНЕСКО и оценить возможность учреждения национального банного фестиваля, который бы продвигал, развивал и поддерживал обычаи.

Ранее диетолог Мария Волынкина заявила, что баня и сауна помогают потерять жидкость, а не похудеть. Она также отметила, что банный процесс положительно влияет на метаболизм, кровообращение и лимфообращение. Тем не менее люди с проблемами сердечно-сосудистой системы должны посещать такие места "без фанатизма", подчеркнула специалист.