Врач-терапевт рассказал, в каких случаях посещение бани становится опасным

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Русская баня опасна своей высокой температурой, а поверхности хаммама полны большого количества микробов, рассказал врач-терапевт Георгий Сапего.

"Хаммам привлекает людей не слишком высокой температурой. В такой бане можно долго просидеть, будет время для массажа и общения. В русской бане высокая температура и высокая влажность. Поэтому к ней нужно привыкать, долго в ней не просидишь", – заявил он в эфире радио Sputnik.

Сапего добавил, что чаще всего пожилые люди и дети хорошо переносят походы в бани. А вот для беременных и людей с больными суставами высокие температуры воздуха могут быть опасны.

"Если у человека острое инфекционное заболевание, то в любой бане ему станет хуже. Если есть опухший или покрасневший сустав, то лишнее тепло только усилит воспаление. Беременным разрешают посидеть в сухой сауне при 70 градусах 20 минут, но не более", – отметил врач.

Сапего объяснил, что во время первых двух месяцев беременности нервная система плода чувствительна к перегреву. Если температура тела женщины поднимется до 39 градусов, то она рискует родить ребенка без головного мозга.

Многим людям нравится хаммам из-за комфортной температуры, но из-за этого риск прикоснуться к поверхностям, полным водяных микробов, выше, чем в русской бане или сауне, добавил врач.

"Например, синегнойная палочка. Она живет в воде и вызывает воспаление кожи, которое называют псевдомонадным фолликулитом, или болезнью горячих ванн. А вот в парилке или сауне обычно высокая температура, такие микробы там не выживают", – уточнил Сапего.

Врач порекомендовал посещать любые бани не чаще трех раз в неделю, не доводить организм до обезвоживания и не злоупотреблять спиртными напитками.

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