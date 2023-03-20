20 марта, 22:59Общество
Врач назвал напиток, повышающий риск развития диабета
Фото: depositphotos/5PH
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что виноградный сок способен увеличить риск развития сахарного диабета. Однако употребление винограда несет пользу для организма, отметил он.
"Возьмем здорового человека с факторами риска для диабета. Виноград сам по себе, как ряд других фруктов и ягод, может снимать вероятность перехода в диабет. Виноградный сок – уже нет. Он увеличивает эти риски", – подчеркнул специалист в эфире телеканала "Россия 1".
По словам эксперта, на сахарный диабет второго типа оказывают воздействие наследственная предрасположенность и окружающая среда.
Ранее врач-эндокринолог Светлана Кудинова рассказала, что появление сахарного диабета связано с нарушением углеводного обмена в организме. При сахарном диабете первого типа у человека разрушаются клетки поджелудочной железы, которые производят инсулин, объяснила она.
Эксперт добавила, что при диабете второго типа наблюдается нарушение чувствительности клеток к инсулину. Чаще всего заболевание встречается у пожилых людей с избыточным весом.
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