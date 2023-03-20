Врач назвал напиток, повышающий риск развития диабета

Фото: depositphotos/5PH

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что виноградный сок способен увеличить риск развития сахарного диабета. Однако употребление винограда несет пользу для организма, отметил он.

"Возьмем здорового человека с факторами риска для диабета. Виноград сам по себе, как ряд других фруктов и ягод, может снимать вероятность перехода в диабет. Виноградный сок – уже нет. Он увеличивает эти риски", – подчеркнул специалист в эфире телеканала "Россия 1".

По словам эксперта, на сахарный диабет второго типа оказывают воздействие наследственная предрасположенность и окружающая среда.

Ранее врач-эндокринолог Светлана Кудинова рассказала, что появление сахарного диабета связано с нарушением углеводного обмена в организме. При сахарном диабете первого типа у человека разрушаются клетки поджелудочной железы, которые производят инсулин, объяснила она.

Эксперт добавила, что при диабете второго типа наблюдается нарушение чувствительности клеток к инсулину. Чаще всего заболевание встречается у пожилых людей с избыточным весом.

В Москве улучшилась доступность расходных материалов для инсулиновой помпы – Ракова

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!