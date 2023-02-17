Врач назвала заболевания, которые повышают риск инсульта

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Атеросклероз, сахарный диабет, а также повышенное давление увеличивают риск инсульта. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Эксперт отметила, что острое нарушение мозгового кровообращения может возникать по разным причинам.

"Одна из них – это когда происходит закупорка сосудов. Она может быть связана с тромбом, бляшкой. Это ишемический инсульт. Другой вид инсульта – геморрагический, когда какой-то сосуд просто разрывается и происходит кровотечение", – объясняет врач.





Татьяна Романенко врач-терапевт Если мы говорим об ишемическом инсульте, который связан с закупоркой сосудов, то предрасполагают к этому атеросклероз, сахарный диабет, повышенное давление, повышенная свертываемость крови.

Геморрагический инсульт может развиться в результате повышения артериального давления.

"Он чаще всего возникает на пике давления. Если давление высокое, то у сосудов велик риск разорваться", – уточнила Романенко.

Ранее были названы правила профилактики инсульта для пожилых людей. В частности, врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала возрастным категориям граждан следить за показателями давления. Также им следует своевременно обращаться за помощью к специалистам, сохранять физическую активность и не нервничать.



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