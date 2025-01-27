Диетолог Волынкина: баня и сауна не помогают похудеть

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Баня и сауна помогают потерять жидкость, а не похудеть. Об этом News.ru сообщила диетолог, спортивный тренер Мария Волынкина.

По словам эксперта, нельзя сбросить лишний вес при помощи частых походов в баню или сауну. Процесс парения благотворно влияет на метаболизм, кровообращение и лимфообращение, однако люди с проблемами сердечно-сосудистой системы должны ходить в баню "без фанатизма", уточнила Волынкина.

В свою очередь, терапевт Татьяна Романенко отметила, что горячий душ нельзя принимать при высоком давлении и температуре, а также тем, кто пережил инсульт, инфаркт и черепно-мозговую травму.

Врач пояснила, что в горячей воде расширяются сосуды, открываются поры, усиливается потоотделение, выводятся токсины и активизируется работа сердечно-сосудистой системы. Раз в неделю такая процедура может быть полезна, но если так делать ежедневно, есть риск ухудшить состояние кожи и волос.