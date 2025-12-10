Более 700 тыс обращений поступило на прямую линию с Путиным

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

На прямую линию Владимира Путина поступило уже более 700 тысяч обращений граждан, передает телеканал "Россия 24".

"Судя по статистике, все-таки женщины задают свой вопрос чаще", – говорится в сообщении.

При этом чаще всего в центр сбора обращений поступают вопросы на тему социальной политики. Среди других тем – инфраструктура, жилье, общество и государство.

Ранее сообщалось, что самым популярным способом направить вопрос на прямую линию является телефонный звонок. Второе место занял чат-бот платформы MAX. Третьими стали социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Кроме того, отправить обращение можно через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также с помощью сайта программы "москва-путину.рф".

Предполагается, что использование ИИ для сбора и обработки вопросов позволит оперативно довести до президента "весь срез общественного мира".

Прямая линия Путина запланирована на 19 декабря. Программа выйдет в эфир в 12:00. Мероприятие объединят с большой пресс-конференцией. Прием вопросов продлится до окончания события.