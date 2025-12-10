Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 15:28

Политика

Более 700 тыс обращений поступило на прямую линию с Путиным

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

На прямую линию Владимира Путина поступило уже более 700 тысяч обращений граждан, передает телеканал "Россия 24".

"Судя по статистике, все-таки женщины задают свой вопрос чаще", – говорится в сообщении.

При этом чаще всего в центр сбора обращений поступают вопросы на тему социальной политики. Среди других тем – инфраструктура, жилье, общество и государство.

Ранее сообщалось, что самым популярным способом направить вопрос на прямую линию является телефонный звонок. Второе место занял чат-бот платформы MAX. Третьими стали социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Кроме того, отправить обращение можно через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также с помощью сайта программы "москва-путину.рф".

Предполагается, что использование ИИ для сбора и обработки вопросов позволит оперативно довести до президента "весь срез общественного мира".

Прямая линия Путина запланирована на 19 декабря. Программа выйдет в эфир в 12:00. Мероприятие объединят с большой пресс-конференцией. Прием вопросов продлится до окончания события.

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 19 декабря

Читайте также


властьполитика

Главное

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика