10 декабря, 16:14

Происшествия

Инспекция выявила плохую защиту окна, через которое грабители попали в Лувр

Фото: ТАСС/AP/Christophe Ena

Генеральная инспекция по делам культуры Франции выявила серьезные проблемы в работе систем безопасности Лувра. В частности, окно в Галерее Аполлона было плохо защищено с 2003 года, рассказал глава ведомства Ноэль Корбен на слушаниях в Сенате Франции.

"Проводились работы, в 2022 году была заменена электромагнитная система блокировки, но механическое усиление так и не было выполнено", – приводит слова Корбена ТАСС.

Глава инспекции также пояснил, что это связано со сложностями в проведении работ из-за статуса исторического памятника.

Кроме того, проблемным является охранный пункт музея с устаревшим оборудованием. В нем, в частности, не хватает экранов для одновременного просмотра трансляций с камер видеонаблюдения. Изображение появляется с существенной задержкой.

"Один из сотрудников активировал зум камеры в 09:38:58 (в день ограбления. – Прим. ред.), чтобы приблизить изображение, но было уже слишком поздно – преступники покинули Галерею Аполлона", – сказал Корбен.

По данным радиостанции RMC, задержка в отображении записи с камер составляет около 4 минут.

Среди других недочетов – недостаточно эффективная координация между работниками музея и недостатки в обучении персонала.

Ограбление Лувра произошло 19 октября. Из парижского музея были похищены драгоценности Наполеона III. Преступникам потребовалось всего 4 минуты, чтобы вынести броши, тиары и ожерелья. Ущерб от кражи оценили в 88 миллионов евро.

После инцидента министерство культуры Франции сообщило о планах по усилению безопасности на территории Лувра – там установят новые защитные системы.

В рамках расследования были задержаны 5 человек. Спустя некоторое время двоим были официально предъявлены обвинения, а остальные подозреваемые были освобождены. Позже власти Франции арестовали еще 4 подозреваемых.

происшествияза рубежом

