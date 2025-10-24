24 октября, 12:17Происшествия
Смотрительница Лувра заявила, что грабителям помешали забрать все, что они хотели
Фото: AP Photo/Thibault Camus
Одна из смотрительниц Лувра рассказала в эфире радиостанции RTL, что сотрудники музея заставили грабителей бросить часть экспонатов.
"Они не унесли все, что хотели взять. Все могло закончиться гораздо хуже", – передает ТАСС слова сотрудницы Лувра.
Как она вспомнила, около 09:30 по местному времени (10:30 по московскому времени), когда посетители только начали приходить в залы, четверо злоумышленников в касках проникли в здание. Вскоре началась эвакуация.
"Когда мы стали выводить людей, они только начали резать (стекло. – Прим. ред.)", – продолжила смотрительница.
Она добавила, что по инструментам налетчиков было понятно, что грабители хорошо подготовлены. В тот момент в галерее "Аполлон" находились пять служащих музея.
19 октября четверо преступников проникли в Лувр через окна. Как позже рассказала прокурор Парижа Лор Беко, злоумышленники воспользовались автогидроподъемником, чтобы оказаться на одном из фасадов здания.
Вскрыв витрины, грабители похитили девять ювелирных украшений. Одно из них – корону императрицы Евгении, супруги Наполеона III – выронили при побеге.
Беко отметила, что стоимость похищенных украшений оценивается в 88 миллионов евро. Глава Минкульта Франции Рашида Дати сообщила, что преступники ограбили Лувр всего за 4 минуты.
Полиция Франции смогла отследить маршрут налетчиков в Париже и соседних департаментах. Французский лидер Эммануэль Макрон пообещал, что все похищенное будет найдено. Расследование продолжается.
После ограбления сотрудники музея потребовали от руководства объяснений о мерах по усилению безопасности. В профсоюзе SUD рассказали, что охранники Лувра отказались работать на следующий день после ЧП.
