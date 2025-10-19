Фото: 123RF.com/ionia

В Лувре произошло ограбление, сообщила министр культуры Франции Рашида Дати на своей странице в соцсети Х.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время Дати находится на месте происшествия с сотрудниками музея и полицейскими, которые организовали расследование.

Руководство Лувра приняло решение закрыть музей для посетителей.

Согласно данным газеты Le Parisien, группа вооруженных злоумышленников разбила окна в главном парижском музее и украла ювелирные украшения. После чего преступники скрылись.

В свою очередь, источник TF1 в правоохранительных органах утверждает, что грабители передвигались на скутерах. Инсайдер уточнил, что они воспользовались грузовым лифтом, чтобы попасть на один из фасадов здания, после чего разбили окна и проникли в галерею "Аполлон".

Среди похищенного, по сведениям журналистов, оказались изделия из коллекции Наполеона, включая броши, тиары и ожерелья.

Ранее неизвестные разбили топорами и бейсбольными битами витрину парижского музея Коньяк-Жэ и украли 5 коллекционных шкатулок и табакерок XVIII века, которые были представлены в рамках выставки Luxe en poche ("Карманная роскошь").

Инцидент произошел сразу после того, как музей открылся для посещения. Преступники были в перчатках, балаклавах и касках. В результате происшествия никто из посетителей и сотрудников музея не пострадал.