Лувр получил созданную мастером Дома Фаберже икону, принадлежавшую императору Николаю II

Фото: francetvinfo.fr/THOMAS CLOT

Православная икона 19 века, которая ранее принадлежала российскому императору Николаю II, станет частью коллекции Лувра. Об этом сообщает издание Francetvinfo.

Отмечается, что икону изготовил в 1895 году ювелир Михаил Перхин, являвшийся создателем практически всех пасхальных яиц фирмы Фаберже, которые дарили своим женам императоры Александр III и Николай II.

Икона представляет собой триптих, выполненный из карельской березы и украшенный изумрудами, рубинами, сапфирами и жемчугом. Ее преподнесла в дар Николаю II и его супруге Александре Федоровне петербургская аристократия в честь рождения их первого ребенка, великой княжны Ольги.

После революции 1917 года икону приобрела галерея A la Vieille Russie. Отмечается, что икона станет одним из главных экспонатов нового отдела византийского и восточно-христианского искусства, который будет открыт в Лувре в 2027 году.

Ранее бриллиантовое ожерелье, кисточки которого якобы были частью украшения французской королевы Марии-Антуанетты, продали на аукционе Sotheby's более чем за 4,8 миллиона долларов.

Само ожерелье представляет собой две кисточки, объединенные тремя рядами драгоценных бриллиантов. Оно было представлено в 1979 году на выставке Американского музея естественной истории и, как утверждалось, было создано в 1776 году и подарено герцогине Мальборо королем Георгом III.