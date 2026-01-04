Собянин сообщил об отражении атаки еще четырех украинских БПЛА на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны РФ отразили атаку еще четырех беспилотников, которые летели на столицу. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, в настоящее время на месте падения обломков аппаратов работают специалисты экстренных служб.

Вражеские дроны начали пытаться атаковать Москву в воскресенье, 4 декабря. По последним данным, на подлете к столице сбито уже 36 беспилотников.

В связи с этим временные ограничения были введены в столичных аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Авиагавани не принимают и не выпускают самолеты.