Ограничения введены в аэропорту Жуковский

Фото: 123RF.com/dushlik

Временные ограничения введены в столичном аэропорту Жуковский. Об этом сообщила Росавиация.

Авиагавань не принимает и не выпускает воздушные суда. Уточнялось, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры уже вводились в авиагавани несколько часов назад, однако позднее были сняты. Не принимают и не выпускают самолеты также аэропорты Домодедово и Внуково.

Ограничения были введены на фоне атаки вражеских дронов на Москву. По последним данным, на подлете к Москве ликвидированы уже 32 БПЛА.