04 января, 19:03Транспорт
Ограничения введены в аэропорту Жуковский
Фото: 123RF.com/dushlik
Временные ограничения введены в столичном аэропорту Жуковский. Об этом сообщила Росавиация.
Авиагавань не принимает и не выпускает воздушные суда. Уточнялось, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные меры уже вводились в авиагавани несколько часов назад, однако позднее были сняты. Не принимают и не выпускают самолеты также аэропорты Домодедово и Внуково.
Ограничения были введены на фоне атаки вражеских дронов на Москву. По последним данным, на подлете к Москве ликвидированы уже 32 БПЛА.