04 января, 18:08Мэр Москвы
Собянин: еще один БПЛА сбит на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО Минобороны РФ ликвидировали еще один вражеский беспилотник, летевший на столицу. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил градоначальник.
Атака дронов на столицу началась в воскресенье, 4 декабря. По последним данным, на подлете к Москве уничтожены 25 беспилотников.
В связи с этим временные ограничения были введены в столичных аэропортах Домодедово и Внуково. Авиагавани не принимают и не выпускают самолеты.
Аналогичные ограничения были введены в аэропорту Жуковский, однако позднее были сняты.