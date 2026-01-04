Собянин: еще один БПЛА сбит на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны РФ ликвидировали еще один вражеский беспилотник, летевший на столицу. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил градоначальник.

Атака дронов на столицу началась в воскресенье, 4 декабря. По последним данным, на подлете к Москве уничтожены 25 беспилотников.

В связи с этим временные ограничения были введены в столичных аэропортах Домодедово и Внуково. Авиагавани не принимают и не выпускают самолеты.

Аналогичные ограничения были введены в аэропорту Жуковский, однако позднее были сняты.