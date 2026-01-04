Авиакомпании корректируют расписание рейсов во Внуково из-за ограничений

Фото: ТАСС/Олег Елков

В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства авиакомпании вынуждены вносить изменения в расписание рейсов в аэропорту Внуково, сообщила пресс-служба авиагавани.

Там подчеркнули, что обслуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме. Также во Внуково оборудованы игровые пространства для детей, а комната матери и ребенка и медпункт функционируют круглосуточно.

Пассажирам задержанных рейсов предоставляется обслуживание в полном соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ – в зависимости от продолжительности задержки им предлагаются вода, питание и размещение в гостинице.

В аэропорту добавили, что все принятые меры носят временный характер и направлены исключительно на обеспечение безопасности.

Временные ограничения были введены во Внуково вечером в воскресенье, 4 января. Уточнялось, что авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Аналогичные меры были приняты в отношении аэропортов Домодедово и Жуковский.

Вместе с тем Сергей Собянин сообщал об атаке вражеских БПЛА на столицу. По последним данным, на подлете к Москве уничтожено уже 36 беспилотников.