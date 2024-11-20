AFP: грабители разбили витрину музея в Париже и похитили табакерки XVIII века

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Злоумышленники разбили топорами и бейсбольными битами витрину парижского музея Коньяк-Жэ и украли 5 коллекционных шкатулок и табакерок XVIII века, которые были представлены в рамках выставки Luxe en poche ("Карманная роскошь"). Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник, знакомый с материалами расследования.

Инцидент произошел примерно в 10:30 (12:30 по московскому времени) 20 ноября после того, как музей открылся для посещения. Преступники, по информации агентства, были в перчатках, балаклавах и касках. В результате происшествия никто из посетителей и сотрудников музея не пострадал. Сейчас оценивается ущерб, который был нанесен грабителями.

На сайте музея сказано, что на выставке Luxe en poche были представлены "маленькие, драгоценные и изысканные" предметы эпохи Просвещения, сделанные из золота и драгоценных камней. Изделия были покрыты перламутром, фарфором и эмалью, а в некоторых случаях – миниатюрами.

Ранее в Нидерландах нашли украденную более 60 лет назад картину. На аукционе в Мидделбурге обнаружили работу, которую в 1959 году украли из музея Civico Ala Ponzone в итальянской Кремоне. Сотрудник учреждения узнал утерянную картину художника эпохи Позднего Возрождения Галеаццо Кампи и вызвал полицию. По мнению историков искусства, она была написана в начале XVI века.

