Полиция сообщила о предъявлении обвинений двум мужчинам после кражи работы Бэнкси

Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino

Двум мужчинам были предъявлены обвинения в краже со взломом после того, как произведение уличного художника Бэнкси было украдено из галереи в Лондоне. Речь идет о картине "Девочка с воздушным шаром", которая является одной из самых известных работ художника, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз местной полиции.

По данным ведомства, кража произошла поздно вечером 8 сентября. Преступники вынесли из галереи только эту картину, она будет возвращена обратно.

Двое обвиняемых предстали перед судом 12 сентября и были отпущены под залог. Следующее слушание состоится 9 октября.

В начале августа другая картина Бэнки из новой серии была украдена на юге Лондона спустя час после появления. Граффити в виде воющего на небо волка располагалось на спутниковой антенне на крыше здания в Пекхэме. Местное издание опубликовало кадры, на которых был запечатлен момент кражи.