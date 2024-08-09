Картина Моне "Пшеничное поле" выставлена на продажу в Нижнем Новгороде

Фото: AP Photo/Amy Sancetta

Известная картина Клода Моне "Пшеничное поле" была выставлена на торги в Нижнем Новгороде, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Стартовая цена картины, которую художник написал в 1881 году, составляет 1 039 000 000 рублей. Однако организаторы торгов не разместили никаких доказательств подлинности полотна. На сайте аукционной площадки появилось лишь объявление о продаже.

Там уточнили, что размеры картины в раме равны 66 на 82 сантиметра. Изображение нанесено на холст масляными красками.

По данным журналистов, холст ввезли в Россию с соблюдением законодательства страны, а также европейских государств.

Ранее на юге Лондона была украдена картина Бэнкси из новой серии. Это произошло спустя час после того, как художник рассказал о ее появлении в соцсетях. Картина стала четвертой из новой серии.