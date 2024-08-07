Бэнкси показал вторую за сутки картину

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/banksy

В Лондоне уличный художник Бэнкси нарисовал вторую работу за последние 24 часа. Снимок рисунка он опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), пишет "Газета.ру".

Новое граффити появилось на стене дома в Челси на юго-западе Лондона. На нем изображены два слона, которые тянутся друг к другу из окон.

Ранее новая работа художника появилась на стене в Ричмонде неподалеку от Ботанических садов Кью. На картине изображен горный козел, который стоит на обрушивающемся утесе. До этого о последней работе Бэнкси сообщалось еще в марте, когда художник посвятил свою работу деревьям.

