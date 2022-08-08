Один из последователей Бэнкси повторил знаменитую работу художника на башне "Федерация"

Один из последователей Бэнкси повторил знаменитую работу английского художника на смотровой площадке в башне "Федерация". Молодого человека вычислили по камерам наблюдения и вывели из помещения.

Девочка с воздушным шаром в форме сердца впервые появилась в 2002 году, а в 2022 году она стала самой узнаваемой и дорогой работой Бэнкси. В 2018 году авторская копия граффити была продана на аукционе более чем за миллион фунтов стерлингов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.