В Москве муж и жена задержали грабителя

В Москве двое прохожих – муж и жена – задержали мужчину, который ограбил 16-летнюю девушку на 2-й Мелитопольской улице. Злоумышленник вырвал у нее из рук телефон и попытался убежать. Девушка громко закричала, супруги ее услышали и бросились наперерез грабителю.

В результате мужчину, который попытался украсть телефон, забрали в полицию и возбудили уголовное дело. А спасителей поблагодарили за проявленное мужество и активную гражданскую позицию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.