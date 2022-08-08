Дождь и до 26 градусов тепла ожидается в столичном регионе в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 8 августа, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет дождь и прогремят грозы. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве составит 22–24 градуса тепла, в Подмосковье – 21–26 градусов. Ветер будет северо-западного направления с порывами до 10 метров в секунду.

"Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 70%. Жара в столичном регионе, наконец-то, отступит и уступит место более комфортной температуре, улучшится и кислородный режим", – говорится в сообщении.

В столичном регионе до вечера понедельника действует желтый уровень погодной опасности. По данным метеорологов, при грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в нескольких регионах России в ближайшие дни прогнозируется аномальная жара. Температура от 34 до 40 градусов ожидается в Астраханской и Волгоградской областях, в Калмыкии и степных районах Крыма.

В Самарской, Ульяновской, Саратовской областях и в Адыгее столбики термометров в середине недели будут достигать 35 градусов, в Челябинской области – 30–33 градуса, а в Свердловской и Курганской областях – 30–32 градуса.

